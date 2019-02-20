Демография, медицина и ДРСМД: о чем говорил Путин в послании парламенту

CA-NEWS (CA) - 20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Ключевые цитаты президента – в материале РИА Новости.

О развитии страны

"Наши задачи носят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я уже неоднократно это говорил, и вы это прекрасно знаете. Запасов времени на дальнейшую раскачку, на утряску и увязки просто нет. Я считаю, этот период мы уже прошли".

"Людей, кроме того, не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, "бумажная" текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему".

О суверенитете

"Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома, она или будет таким, либо вообще ее не будет. Для нас всех это должно быть понятно. Мы должны это понимать и осознавать. Россия не может не быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия — нет".

О внешней политике

"Выстраивать отношения с нами — значит находить совместные развязки, причем в самых сложных вопросах, а не пытаться диктовать условия. Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общим для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми".

О ДРСМД и отношениях с США

"Нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы как вот в 2004 году, из ПРО вышли — все. В открытую, по-честному".

"Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми. Однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Это их право, думать так, как они хотят, но считать-то они умеют. Пусть посчитают дальность, скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны".

О чиновниках

"Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что "там нельзя", "здесь слишком сложно", "там слишком высокая планка", "не получится". С такими настроениями лучше к снаряду не подходить".

О демографии

"Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать всё для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации".

О поддержке семей с детьми

"Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей – меньше налог".

О медицине

"Сегодня самые сложные операции, используя новейшее оборудование, успешно делаются не только в федеральных, но и в региональных клиниках и центрах. Однако наряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы, но нужно с чего-то начинать, и работа здесь предстоит большая. Давайте начнем с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня, так же, как мы делаем по перинатальным центрам, а затем будем двигаться дальше".