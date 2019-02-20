В Таджикистане запрещена продажа сим-карт детям до 16 лет

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистана несовершеннолетние дети смогут купить сим-карту только по достижению 16 лет, при предъявлении паспорта гражданина РТ, и только с письменного согласия родителей или других законных представителей. Об этом говорится в поправках к постановлению правительства «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» от 9 февраля текущего года.

Отныне будет запрещено покупать сим-карты на свидетельства о рождении детей, как это практиковалось ранее.

Согласно внесенным поправкам к постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними», в Таджикистане вводятся новые правила продажи сим-карт: с новыми паспортами, под наблюдением камер.

Те, у кого сим-карты зарегистрированы по старым паспортам, должны получить новый паспорт и перерегистрироваться до 15 августа.

Согласно другому пункту данного постановления, теперь один гражданин имеет право иметь только две сим-карты вне зависимости от мобильного оператора.

Согласно новым поправкам, в каждом пункте продажи сим-карт будут установлены камеры видеонаблюдения.

По данным Службы связи, в Таджикистане, после прошлогодней перерегистрации насчитывается 6,5 млн держателей сим-карт, из которых 4,3 миллиона являются активными.