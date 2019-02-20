РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане запрещена продажа сим-карт детям до 16 лет

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистана несовершеннолетние дети смогут купить сим-карту только по достижению 16 лет, при предъявлении паспорта гражданина РТ, и только с письменного согласия родителей или других законных представителей. Об этом говорится в поправках к постановлению правительства «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» от 9 февраля текущего года.

Отныне будет запрещено покупать сим-карты на свидетельства о рождении детей, как это практиковалось ранее.

Согласно внесенным поправкам к постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними», в Таджикистане вводятся новые правила продажи сим-карт: с новыми паспортами, под наблюдением камер.

Те, у кого сим-карты зарегистрированы по старым паспортам, должны получить новый паспорт и перерегистрироваться до 15 августа.

Согласно другому пункту данного постановления, теперь один гражданин имеет право иметь только две сим-карты вне зависимости от мобильного оператора.

Согласно новым поправкам, в каждом пункте продажи сим-карт будут установлены камеры видеонаблюдения.

По данным Службы связи, в Таджикистане, после прошлогодней перерегистрации насчитывается 6,5 млн держателей сим-карт, из которых 4,3 миллиона являются активными.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • ИГ создало в Афганистане новый террористический «хаб», угрожающий Центральной Азии, - АТЦ СНГ
  • Добыча золота: миллионы подвергаются отравляющему воздействию ртути, - ООН
  • В Нью-Дели племянник местного алкогольного магната насмерть сбил женщину из Туркменистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×