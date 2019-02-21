"Могут убить или выкрасть". "Раскаявшийся" в Таджикистане оппозиционер опасался, что его насильно вывезут на родину

CA-NEWS (TJ) - Соратники таджикистанского оппозиционера Шарофиддина Гадоева опубликовали его заявление, записанное перед поездкой в Россию из Нидерландов (в этой европейской стране Гадоев получил политическое убежище).

В России у него якобы должна была состоятся встреча с высокопоставленным чиновником из Совета безопасности. По утверждению Гадоева, у него были контакты с российскими силовиками, которые гарантировали его безопасность во время визита в Москву.

Но после этого визита Гадоев вдруг оказался в Душанбе. Об этом стало известно 15 февраля. Власти Таджикистана заявили, что оппозиционер вернулся на родину по своей воле и искренне раскаивается в совершенных преступлениях. В соцсетях появились видеоролики, где Гадоев призывает своих соратников вернуться на родину.

На записи, которую теперь выложили в Сеть соратники оппозиционера, Гадоев заявляет, что она будет опубликована в случае его убийства, пропажи или похищения. В видеообращении он заявил, что добровольно возвращаться на родину не собирается.

"Я опасаюсь, что во время этой поездки меня могут убить или выкрасть спецслужбы Таджикистана. Поэтому если на госканалах Таджикистана появятся видеоролики со мной, прошу не верить моим заявлениям, так как они будут сделаны под пытками и давлением. Я никогда по собственному желанию в Таджикистан не поеду. Никогда!" – говорит Гадоев на записи.

Власти Нидерландов, которые предоставили Гадоеву политическое убежище, начали расследование по факту таинственного возвращения оппозиционера в Таджикистан. По словам правозащитницы Виктории Надеждиной из Human Rights Vision, МВД Нидерландов уже передало дело Гадоева МИДу, а тот отправил запрос МИДу России.

"Ответ России звучит следующим образом: Шарофиддин Гадоев был арестован на территории Российской Федерации на основании имеющихся двух "красных нот" в системе международного розыска Интерпола. Одна размещена властями Таджикистана, другая – властями Кыргызстана. Но почему тогда при выдаче визы посольством Российской Федерации в Нидерландах этот факт не был выявлен?" – рассуждает Надеждина.

Представительница Human Rights Vision назвала случившееся похищением. Правозащитники проинформировали об инциденте Европарламент, и теперь будут требовать от властей Нидерландов использовать политические каналы для возвращения своего резидента – получившего статус беженца гражданина Таджикистана.

"По последней информации, Шарофиддин Гадоев находится в родительском доме в Фархорском районе. Его дом оцеплен спецслужбами Таджикистана, он находится под пристальным наблюдением ГКНБ Таджикистана. Это вызывает у нас огромную озабоченность и опасения", – заявила Надеждина.