В Туркменистане чиновники образования и прокуратура проверяют учителей ашхабадских школ

CA-NEWS (TM) - Власти в Ашхабаде проводят проверки в общеобразовательных школах. Проверки в столичных школах делятся на три группы – проверка фронтальная, оценочная, а также проверка уровня знаний.

Каждую из проверок, продолжающихся уже около 40 дней, проводят отдельные ведомства. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде.

Фронтальная проверка

Согласно Уставу об образовании Туркменистана, так называемые фронтальные, то есть углублённые проверки должны проводиться раз в четыре года. С 12 января работники этрапских отделов образования Ашхабада проводят фронтальные проверки на своих территориях.

По словам нашего корреспондента, в настоящее время комиссии, созданные отделами образования, обходят школы и посещают уроки.

“Они проверяют рабочие планы преподавателей, обращают внимание на то, как соблюдаются нормативы учебного процесса. Как проводятся диктанты, изложения", - отмечает корреспондент Азатлыка.

По словам специалиста городского управления образования, беседовавшего с корреспондентом Азатлыка, до настоящего времени фронтальные проверки проведены в 70 школах Ашхабада.

Проверка контрольная

"Контрольные проверки проводятся крайне редко. Обычно это происходит в отдельных случаях, если есть заявление или в школе раскрыто какое-нибудь преступление. Но в этом году почти во всех школах Ашхабада были проведены контрольные проверки", - сообщил корреспонденту Азатлыка, специалист в системе образования Туркменистана.

В проверках принимают участие и сотрудники прокуратуры.

"В первую очередь проверяют классные журналы. Если журналы не заполнены должным образом, или в них не выставлены оценки, это привлекает внимание проверяющих", - сообщает корреспондент Азатлыка.

По его словам, если сотрудник прокуратуры обнаруживает, что в какой-нибудь день не были проставлены оценки, они считают, что в тот день урок не был проведён и требуют у преподавателя вернуть зарплату за этот день. Затем работники прокуратуры составляют специальный акт о том, что преподаватель должен перечислить на банковский счёт отдела образования часть зарплаты за не проведённые уроки.

Случаи возврата учителями части заработной платы за прошлый период, были, в частности в столичных школах №60, 160, 54, 50 18 и 55.

По словам самих преподавателей, в те дни, когда не были проведены уроки, они вынужденно участвовали в различных мероприятиях, организованных руководством школ. Но работники прокуратуры считают, что это не может быть "уважительной причиной".

“Оказывается, что, даже если мы в тот день водили детей на мероприятия, нам нужно вернуть деньги за не проведённые уроки. А что нам делать, ходить на чаре или проводить уроки?", - заявил один из преподавателей корреспондент Азатлыка.

Проверка знаний

Третий вид проверок является новшеством в системе образования Туркменистана. Его проводят специалисты министерства образования.

По словам корреспондента Азатлыка, в отличие от фронтальных проверок, когда члены комиссии сидят на задних партах, проверяющие знания сами проводят уроки и оценивают успеваемость учеников.

Сфера образования и квалификация кадров регулярно подвергается критике руководства страны.