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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сотни тонн нефти похитила ОПГ в Мангистауской области

CA-NEWS (KZ) -  Пресечена деятельность преступной группы, наладившей систему хищения нефти из нефтепровода АО "Казтрансойл" и из незарегистрированных скважин Мангистауской области, передает региональное издание "Тумба".

На сегодня известны имена минимум десяти подозреваемых.

Операция была проведена 11 февраля сотрудниками ДКНБ и СЭР ДГД по Мангистауской области. Силовики задержали членов преступной группы, а также железнодорожные цистерны с нефтью, подготовленные к отправке за границу. Были изъяты грузовые автомашины с полуприцепами-цистернами.

Проведенный комплекс оперативно-розыскных мероприятий позволил разоблачить преступную схему, использовавшуюся для хищения сырья. Члены ОПГ продолжительное время промышляли хищением нефти путем врезки в нефтепровод АО "Казтрансойл". Похищены сотни тонн нефти.

Похищенная нефть сбывалась в страны ближнего зарубежья по поддельным документам. Кроме этого, нарушены физические и эксплуатационные характеристики нефтепровода, восстановление которых потребует десятки миллионов тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренным ст. 188 УК РК "Кража" и 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения".

По словам специалистов, неуемная жажда наживы членов преступной группы неминуемо привела бы к технологической катастрофе, если бы не своевременные действия силовиков.

- В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются, по их результатам материалы будут направлены в суд, - прокомментировал источник.

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