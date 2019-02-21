Турецкий актёр Бурак Озчивит стал лицом проекта “Olmazor city” в Ташкенте

- Узбекистан, общество
- 9:43, 21 февраля 2019
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|Предыстория: Турецкий киноактёр Бурак Озчивит за $379 тысяч встретился с богатыми женщинами Ташкента
CA-NEWS (UZ) - Известный турецкий актёр Бурак Озчивит приехал в Узбекистан, чтобы сняться в рекламе проекта “Olmazor city”, возводимом вместо разрушенных старых домов в Ташкенте. Эту информацию подтвердил представитель компании "Bizning uylar", которая осуществляет проект.
Бурак Озчивит принял участие в презентации проекта «Olmazor city», которая состоялась 16 февраля в Ташкенте. На церемонии было объявлено, что турецкий актер был выбран в качестве «лица проекта».
В рекламном объявлении проекта написано: «Вместе с Бурак Озчивитом мы с гордостью и честью представляем вам проект жилого комплекса Olmazor City!».
Сумма, за которую турецкий актёр согласился сняться в этой рекламе, неизвестна. Представитель компании ответила, что не может раскрыть эту информацию.
Согласно турецкому изданию Hürriyet, в прошлом году Оззивит получил около 3 миллионов турецких лир ($565 тыс) для съёмок в рекламе.
18 февраля в местной прессе вышли сообщения, что Озчивит прибыл в Ташкент, чтобы принять участие в банкете с жёнами олигархов и бизнес-леди в Ташкенте. Сообщалось, что турецкий актер за ужин в течение 2,5 часов получил вознаграждение в размере 379 000 долларов.
34-летний Бурак Озчивит известен узбекской публике своими работами в картинах «Великолепный век» и «Королёк - птичка певчая».
Проект "Olmazor city" является частью проекта "Tashkent City" стоимостью 1 миллиард долларов.
Хоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев считается одним из инвесторов "Tashkent City".
Бурак Озчивит не первый турецкий актер, который снимается в рекламе в Узбекистане. Холид Эрганч, который исполнил роль султана Сулеймана в «Великолепном веке», снялся в рекламе брендинговой коллекции Гульнары Каримовой «Guli» в Ташкенте и был лицом её мужского парфюма «GULI VICTORIOUS».