Сотрудники могут спокойно дать руководству таможни Узбекистана взятку до $20 тысяч, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Как сообщили несколько независимых друг от друга сотрудников Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана, десятки чиновников, которые год назад были переведены из органов прокуратуры в таможенный комитет, отстранены от должностей, в отношении некоторых возбуждены уголовные дела.

По словам источников в Государственном таможенном комитете (ГТК), некоторые из отстраненных от должностей сотрудников подозреваются в коррупционных преступлениях, передает centralasian.org.

Кадровые изменения в ГТК произошли спустя совсем немного времени после увольнений с работы и арестов бывших сотрудников прокуратуры, которые были переведены на работу в Службу государственной безопасности (СГБ).

По словам одного из сотрудников Государственного таможенного комитета, 13 февраля председатель ГТК Муротжон Азимов лично попросил созвать собрание, в ходе которого отстранил от должностей около тридцати таможенников, переведенных из органов прокуратуры.

«Муротжон Азимов привел их с собой из прокуратуры. Все они ушли за одну ночь. Азимов лично провел собрание и снял их с работы», – написал сотрудник ГТК.

​Данную информацию подтвердил еще один сотрудник ГТК. По его словам, в отношении некоторых руководящих сотрудников возбуждены уголовные дела и арестованные чиновники подозреваются в причастности к контрабанде импортных товаров.

Один из высокопоставленных сотрудников ГТК сообщил, что за последний год в таможенной системе Узбекистана наблюдается вторая по счету «чистка» кадров.

– Это уже вторая по счету «чистка» кадров в таможенном комитете. В прошлом году именно в это время генерала Муиджона Тохирий сняли с должности председателя ГТК. В декабре его арестовали. А теперь Муротжон Азимов снимает с должностей кадров, которых он привел с собой из органов прокуратуры, – сказал собеседник.

Сотрудник ГТК говорит, что с приходом в таможенный комитет прокурорских работников в ведомстве начали процветать кумовство и коррупция.

– Должности в самых хороших управлениях таможенного комитета заняли более 30 сотрудников прокуратуры и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. При этом они сохранили за собой свои прежние зарплаты. Даже оставили при себе свои удостоверения прокурорских работников. После их прихода в таможенном комитете начали процветать кумовство и коррупция, – сказал сотрудник ГТК.

Другой сотрудник ГТК подтвердил данную информацию. Он говорит, что несмотря на повышение зарплат сотрудников таможенного комитета с 1 декабря 2018 года, уровень коррупции в ГТК не снизился.

– Рядовой таможенный инспектор получает зарплату в размере 3 миллионов 800 тысяч сумов (около 450 долларов США). Ради того, чтобы занять должность начальника поста таможенного оформления товаров, сотрудники могут спокойно дать руководству ГТК взятку в размере до 20 тысяч долларов, в небольших регионах размер взятки на эту должность составляет 4-5 тысячи долларов. Сотрудники, открывшие на свои имена и на имена своих родственников столовые и рестораны, а также салоны, до сих пор продолжают работать в комитете. Об этом все знают, но предпочитают молчать, – сказал сотрудник ГТК.