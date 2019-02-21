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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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При пожаре в столице Бангладеш погибли около 70 человек, свыше 40 ранены

CA-NEWS (CA) -  В столице Бангладеш Дакке произошел пожар, унесший жизни 69 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя пожарной службы. Ранены свыше 40 человек, передают местне СМИ.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, в которых участвуют около 200 человек. По информации экстренных служб, пожар вспыхнул вечером 20 февраля на первом этаже пятиэтажного здания и через некоторое время охватил три соседних дома. Огонь удалось локализовать, сообщает газета Dhaka Tribune.

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Местное издание The Daily Star пишет, что в здании, где началось возгорание, находился склад химикатов. Это привело к быстрому распространению пламени. Власти пока не установили причину происшествия. Очевидцы заявили о взрыве газового баллона в легковом автомобиле перед зданием.

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