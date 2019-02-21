В Узбекистане суд счёл необоснованной жалобу девушки, исключённой из вуза из-за платка

CA-NEWS (UZ) - 20 февраля Ташкентский городской административный суд Шайхантахурского района признал иск Луизы Муминжановой об исключении из Международной исламской академии из-за платка необоснованным. Об этом сообщила 19-летняя Луиза Муминжанова.

Жительница Хорезма Луиза Муминжанова была зачислена в Международную исламскую академию в 2018 учебном году на бюджетной основе и позднее исключена из университета, потому что она отсутствовала на занятиях более 140 часов. Причиной пропусков уроков было то, что девушке запрещали заходить на них в платке.

10 февраля Луиза Муминжанова подала в суд жалобу против четырех органов власти в Узбекистане - Министерства по делам религий при Кабинете Министров, Управлению мусульман Узбекистана, Министерству высшего и среднего специального образования и Международной исламской академии.

Девушка попросила суд признать действия вуза, не допускавшего до занятий девушек в платках незаконными и признать их, как нарушение свободы религии.

Однако по словам Луизы Муминжановой, Шайхантахурский районный суд постановил, что ее исключили из Международной исламской академии за «нарушение внутреннего порядка».

Луиза Муминжанова рассказала, что суд не принял её жалоб о том, что более 100 девушек, пришедших на учёбу в платках, в начале учебного года были поставлены перед выбором - учёба или платок.

В Исламской академии также запрещено приходить в коротких юбках или шортах.

Представившийся помощником ректора Международной исламской академии, подтвердил, что в вузе действительно девушкам не разрешают учиться в хиджабе или в платке.

Луиза Муминжанова намерена обращаться в высшие инстанции, в том числе, "в случае необходимости дойти до международного суда".