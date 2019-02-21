Назарбаев обсудил с королём Саудовской Аравии сотрудничество в нефтегазовой отрасли

CA-NEWS (KZ) - В ходе беседы главы двух государств выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.

В частности, была отмечена важность реализации совместных проектов в атомной и альтернативной энергетике, а также в сфере переработки нефти и газа в Казахстане.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом рынке энергоресурсов, отметив важную роль стран-экспортеров нефти. Лидеры двух стран также договорились поддерживать практику взаимных визитов.