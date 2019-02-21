РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольские художники представили свои работы на выставке в Лондоне

CA-NEWS (MNG) -  Монгольский художник, резчик по дереву М.Ариунбаяр и художница Б.Баярцэнгэл приняли участие в международной художественной выставке «Parallax Art Fair 2019», которая прошла 16-17 февраля в Лондоне, передает ARD.

На выставке было представлено более 7 тыс. произведений 300 художников. Эту двухдневную выставку посетили 16 тыс. человек. Монгольские художники презентовали свои лучшие работы, посвященные монгольской культуре, быту и истории.

Член Союза монгольских художников, художница Б.Баярцэнгэл является одной из ярких представителей современного изобразительного искусства Монголии. Среди ее работ нередко встречаются изображения буддийских божеств и святых.

В одном из своих интервью она подчеркнула, что только искусство дает людям безграничную свободу. Молодая художница уже несколько раз устраивала свои персональные выставки в Монголии, России, Китае и Республике Корея. В ходе выставки в Лондоне галереи Великобритании по достоинству оценили ее работы и предложили сотрудничество.

М.Ариунбаяр является талантливым резчиком по дереву. Главная тема его произведений – быт монголов. В 2018 году в Посольстве Монголии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии была организована его персональная выставка резьбы по дереву «Монголы».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Нацбанк Казахстана запустил в тестовом режиме систему для получения финансовых услуг онлайн
  • Детский сад станет бесплатным для малообеспеченных семей Алматы
  • Ассоциация торговых предприятий Казахстана выступила против запрета выставлять сигареты на витрины
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×