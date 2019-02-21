Монгольские художники представили свои работы на выставке в Лондоне

CA-NEWS (MNG) - Монгольский художник, резчик по дереву М.Ариунбаяр и художница Б.Баярцэнгэл приняли участие в международной художественной выставке «Parallax Art Fair 2019», которая прошла 16-17 февраля в Лондоне, передает ARD.



На выставке было представлено более 7 тыс. произведений 300 художников. Эту двухдневную выставку посетили 16 тыс. человек. Монгольские художники презентовали свои лучшие работы, посвященные монгольской культуре, быту и истории.

⇳

Член Союза монгольских художников, художница Б.Баярцэнгэл является одной из ярких представителей современного изобразительного искусства Монголии. Среди ее работ нередко встречаются изображения буддийских божеств и святых.

В одном из своих интервью она подчеркнула, что только искусство дает людям безграничную свободу. Молодая художница уже несколько раз устраивала свои персональные выставки в Монголии, России, Китае и Республике Корея. В ходе выставки в Лондоне галереи Великобритании по достоинству оценили ее работы и предложили сотрудничество.

М.Ариунбаяр является талантливым резчиком по дереву. Главная тема его произведений – быт монголов. В 2018 году в Посольстве Монголии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии была организована его персональная выставка резьбы по дереву «Монголы».