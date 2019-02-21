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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Al Jazeera будет освещать международный форум по зиёрат-туризму в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  В Бухаре 21-23 февраля пройдет первый Международный Форум
по зиёрат-туризму (паломнический туризм).

Форум должен послужить продвижение туристских возможностей и потенциала страны, а также международное признание Узбекистана в качестве одного из крупнейших центров для паломничества в исламском мире, сообщили в пресс – центре Государственном комитете по развитию туризма.

В мероприятии примут участие более 120 зарубежных гостей, среди которых представители значимых международных организаций в исламском мире, профильных ведомств, вузов, духовенства, туристских администраций, научно-академических кругов, туристских компаний в сфере зиёрат-туризма, а также представители местных СМИ и туроператоров.

Для широкого освещения хода Форума по зиёрат-туризму и туристскому потенциалу республики также участвуют 14 представителей зарубежных СМИ, в частности, Euronews (Франция), Al Jazeera (Катар), журнала «Аль-Ахрам аль-Иктисади» (Египет) и газеты Diplomatic News (Пакистан), «Коммерсант» (Россия), «Аль-Ваджхат» (Омон), Al Hayat (Саудия).

Как сообщалось ранее, форум инициирован президентом Шавкатом Миризёевым. По его итогам ожидается подписание инвестиционных договоров с иностранными партнерами.

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