В Казахстане предложили разрешить водить автобусы с 18 лет

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане депутат Мажилиса Тургун Сыздыков во время пленарного заседания направил запрос премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву с предложением пересмотреть действующий Закон "О дорожном движении" и внести поправки в ряд статей, передаёт Bnews.kz.

По его словам, установленный возрастной порог на управление транспортным средством категории "Д" (автобусов) тормозит развитие отрасли и создаёт дефицит водитетелей.

"Во первых, считаем, что статья 74 Закона, особенно пункт 2, устанавливающий возрастной порог водителям на управление транспортными средствами категории "Д" тормозит развитие отрасли, создал дефицит водителей автобусов в масштабе республики порядка 9 тысяч человек. Это более 30% от общей потребности", - отметил Сыздыков.

По его данным, в столице не хватает почти 960 водителей, в Кокшетау – около 100, в Шымкенте – более 500. А в Таразе по этой же причине на предприятиях из 180 автобусов простаивают 50. И так практически в каждом регионе.

"Как показывает практика, желающих быть водителями автобусов при нижнем пределе возраста – 25 лет не так много из-за непривлекательного графика работы и скромной зарплаты. В ряде городов уже не готовят водителей категории "Д". Даже этой статистики достаточно, чтобы понять, что эта проблема существует и требует решения", - пояснил Тургун Сыздыков.

В связи с чем, депутат обратился к премьер-министру с просьбой дать поручения уполномоченным структурам проанализировать действующее законодательство и предложил снизить пороговый возраст, позволяющий управлять транспортным средством категории "Д".

"В 18 лет молодые люди выполняют задачи по защите отечества. Они вполне дееспособные граждане, которые способны решать задачи, в том числе управлять автобусами", - предложил депутат, подчёркивая, что готовить к работе их должны будут лицензированные организации под строгим контролем со стороны государства и общества.