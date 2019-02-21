РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане предложили разрешить водить автобусы с 18 лет

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане депутат Мажилиса Тургун Сыздыков во время пленарного заседания направил запрос премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву с предложением пересмотреть действующий Закон "О дорожном движении" и внести поправки в ряд статей, передаёт Bnews.kz.

По его словам, установленный возрастной порог на управление транспортным средством категории "Д" (автобусов) тормозит развитие отрасли и создаёт дефицит водитетелей.

"Во первых, считаем, что статья 74 Закона, особенно пункт 2, устанавливающий возрастной порог водителям на управление транспортными средствами категории "Д" тормозит развитие отрасли, создал дефицит водителей автобусов в масштабе республики порядка 9 тысяч человек. Это более 30% от общей потребности", - отметил Сыздыков.

По его данным, в столице не хватает почти 960 водителей, в Кокшетау – около 100, в Шымкенте – более 500. А в Таразе по этой же причине на предприятиях из 180 автобусов простаивают 50. И так практически в каждом регионе.

"Как показывает практика, желающих быть водителями автобусов при нижнем пределе возраста – 25 лет не так много из-за непривлекательного графика работы и скромной зарплаты. В ряде городов уже не готовят водителей категории "Д". Даже этой статистики достаточно, чтобы понять, что эта проблема существует и требует решения", - пояснил Тургун Сыздыков.

В связи с чем, депутат обратился к премьер-министру с просьбой дать поручения уполномоченным структурам проанализировать действующее законодательство и предложил снизить пороговый возраст, позволяющий управлять транспортным средством категории "Д".

"В 18 лет молодые люди выполняют задачи по защите отечества. Они вполне дееспособные граждане, которые способны решать задачи, в том числе управлять автобусами", - предложил депутат, подчёркивая, что готовить к работе их должны будут лицензированные организации под строгим контролем со стороны государства и общества.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Узбекистана начал визит в Сырдарьинскую область
  • Более 6000 километров казахстанских дорог станут платными
  • Власти Монголии временно закрыли все рестораны KFC после массового отравления
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×