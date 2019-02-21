Эмомали Рахмон поручил прекратить показывать по ТВ клипы, восхваляющие президента

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился накануне в Душанбе с представителями государственных средств массовой информации.

На встрече присутствовали руководители государственных телевизионных каналов, радио, газет, журналисты, технический персонал, сообщает Авеста.

Цель встречи – анализ деятельности СМИ в современном обществе, как основной рычаг пропаганды политики государства и правительства, а также качества теле и радиопрограмм, газетных публикаций.

Президент страны, в ходе встречи подчеркнул необходимость оперативной передачи информации с учетом современных реалий, при этом, не забывая о качестве программ и передач.

По словам главы государства, все программы и передачи в государственных СМИ должны готовиться с учетом национальных и государственных интересов, с соблюдением норм таджикского литературного языка.

Эмомали Рахмон выступил за создание качественных и аналитических телепередач, радиопрограмм и газетных статей, и в то же время выразил озабоченность ситуацией с охватом населения страны государственными телевизионными каналами.

В настоящее время телеканал «Точикистон» охватывает 99% территории страны, ТВ «Сафина» – 84%, «Бахористон» – 84 и «Джахоннамо» – 75%.

В этой связи Эмомали Рахмон поручил руководителю исполнительного аппарата президента Озоде Рахмон создать компетентную комиссию и провести мониторинг по охвату ТВ каналов в стране.

Глава государства выразил озабоченность показом по государственным ТВ музыкальных клипов, восхваляющих президента, и поручил руководству Комитета телевидения и радио при правительстве Таджикистана, вместо этого показывать передачи о трудящихся, о достижениях, о природе страны.

Президент поручил работникам ТВ и радио создавать аналитические передачи с обсуждением геополитических проблем, их влияния на Таджикистан, посетовав на практическое отсутствие таких теле и радиопрограмм.

Для улучшения качества теле и радиопередач, материально-технической базы и подготовки квалифицированных кадров ТВ и радио, Эмомали Рахмон поручил разработать Программу развития национального телевидения и радио и Программу развития цифрового вещания на 2020-2024 годы.