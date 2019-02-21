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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан опроверг информацию о подготовке документа об исключении Шахрисабза из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Предыстория: Центр всемирного наследия подготовил заявку на исключение города Шахрисабз из Списка ЮНЕСКО

CA-NEWS (UZ) -  Постоянное представительство Узбекистана при ЮНЕСКО опровергло информацию о подготовке Центром всемирного наследия (ЦВН) проекта документа об исключении Шахрисабза из Списка всемирного наследия, передает пресс-служба МИДа.

«Постоянное представительство после консультаций с руководством ЦВН подчеркивает, что специалисты, на которых идут ссылки в публикациях, не связаны с Центром всемирного наследия и не уполномочены делать какие-либо заявления от его имени», - отметила пресс-служба внешнеполитического ведомства РУз.

Напомним, в 2016 году Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своей 40-й сессии в Стамбуле включил исторический центр Шахрисабза в Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, назвав проведенную реконструкцию «чрезмерной». Экспертная миссия ЮНЕСКО, направленная в Шахрисабз в 2016 году, показала, что «сердце города Темуридов было потеряно» и «что традиционные жилые дома в центре средневекового города были уничтожены».

Комитет Всемирного наследия попросил Узбекистан прекратить любую дальнейшую работу в Историческом центре Шахрисабз и предложил стране использовать эту возможность в качестве средства усиления управления и сохранения других городских объектов Всемирного наследия в Узбекистане.

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