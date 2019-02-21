Бедные страны тратят на здоровье 60 долларов на человека, а богатые - 270, - ВОЗ

CA-NEWS (CA) - Медицина дорожает. В результате ежегодно почти 100 миллионов человек оказываются за чертой бедности из-за необходимости оплачивать услуги медиков из собственного кармана. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Его авторы отмечают, что расходы на здравоохранение растут быстрее роста мировой экономики и составляют 10 процентов глобального валового внутреннего продукта (ВВП). В бедных странах стоимость медицинских услуг увеличивается ежегодно в среднем на 6 процентов, а в богатых - на 4 процента, передает служба новостей ООН.

В целом деньги на здравоохранение поступают из государственного бюджета и карманов населения. На пациентов приходится более 35 процентов таких расходов. Вследствие такой ситуации каждый год почти 100 миллионов человек оказываются в крайней нищете.

«Повышение объемов государственного финансирования здравоохранения является необходимым условием достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и связанных со здоровьем Целей в области устойчивого развития», – заявил Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ.

Он подчеркнул, что расходы на здравоохранение – это не дополнительная нагрузка на бюджет, а инвестиции в борьбу с бедностью, средство повышения производительности труда, обеспечения экономического роста и построения более здорового, безопасного и справедливого общества.

В среднем в странах с уровнем дохода ниже среднего ежегодные бюджетные расходы на здравоохранение на душу населения составляют 60 долл., а в странах с более высоким уровнем дохода - порядка 270 долл.