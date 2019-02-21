Япония впервые одобрила препарат генной терапии

CA-NEWS (CA) - В Японии впервые разрешили использование лекарства генной терапии. Решение приняла экспертная комиссия при правительстве Японии, сообщает NHK World.



Компания AnGes подала заявку на регистрацию препарата с торговым наименованием "Collategene". Он будет применяться для лечения слабой циркуляции крови, которая может привести к отмиранию тканей ног.

Генная терапия привлекает все больше внимания как способ лечения наследственных заболеваний нового поколения. Генная терапия может применяться для лечения заболеваний, для которых до сих пор нет лекарств, а также для облегчения симптомов. Подобные препараты одобрены в США и ряде других стран.

Препарат "Collategene" содержит гены, которые отвечают за образование сосудов и улучшают циркуляцию крови в поврежденных конечностях.