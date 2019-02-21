Президент Узбекистан принял командующего Центкома Вооружённых Сил США

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 февраля принял командующего Центральным командованием Вооружённых Сил США генерала Джозефа Вотела, прибывшего для участия в конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии.

Глава государства, приветствуя гостя, подчеркнул, что плодотворные переговоры на высшем уровне в ходе официального визита в США в мае прошлого года, открыли новую эру стратегического полномасштабного партнёрства двух стран, сообщила пресс-служба президента.

Президент Узбекистана отметил, что конференция начальников штабов Вооружённых сил стран Центральной и Южной Азии, организуемая Центральным командованием Вооружённых Сил США, впервые проводится в столице нашей стране и является площадкой для обсуждения и выработки совместных подходов к решению одной из самых острых проблем современности – вооружённого конфликта в Афганистане.

На встрече особое внимание было уделено вопросам расширения узбекско-американского военного и военно-технического сотрудничества и взаимодействия в области безопасности.

Командующий Центральным командованием ВС США выразил надежду, что по итогам запланированного мероприятия стороны смогут выработать стратегию развития и углубления конструктивного партнёрства.