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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Татарстана проведет в Казанском Кремле переговоры с делегацией Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует провести встречу в Казанском Кремле с делегацией Узбекистана, которую возглавляет вице-премьер страны Ачилбай Раматов. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

«Президент РТ Рустам Минниханов планирует встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с первым заместителем Премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым. Будет обсуждаться развитие сотрудничества, в том числе в сфере экономики, образования, культуры», – сообщили в пресс-службе.

В 2017 году внешнеторговый оборот между РТ и Узбекистаном составил 92,7 млн долларов. Татарстан поставляет в Узбекистан оборудование, изделия из черных металлов, пластмассы, каучук и резину. Узбекистан дает татарстанскому рынку одежду, трикотаж и хлопок. Данных об объёмах товарооборота между двумя странами в 2018 году в открытых источниках пока нет.

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