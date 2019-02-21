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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии принял участие в 4-й встрече группы поддержки «Шелкового пути»

CA-NEWS (MNG) -  Принимающий участие в 18-й зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар сегодня, 21 февраля участвовал в 4-й встрече Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, сообщает Montsame.

В ней приняли участие парламентарии из 23 государств и обменялись мнениями об укреплении взаимодействия группы и мерах, планируемых реализовать в дальнейшем. Хотя ОБСЕ является организацией по безопасности, но участники конференции сошлись во мнении о том, что экономическое сотрудничество способствует активизации политических диалогов и переговоров, и отметили важность тесного взаимодействия группы.

На конференции министр внешних отношений Д.Цогтбаатар подчеркнул, что обсуждение вопроса о сотрудничестве в рамках "Шелкового пути" целесообразно проводить в тесной увязке с инициативой Китая «Один регион - одна дорога» и пригласить соответствующих представителей КНР в целях консультации.

В целях поддержки реального экономического сотрудничества и интенсификации товарооборота между странами, расположенными вдоль “Шелкового пути”, Монгольский министр предложил согласовать правила, требования, стандарты таможенных организаций, органов специализированного надзора этих стран, ввести механизмы упрощенного пропуска через границу.

«Учитывая и основываясь на вступившее в силу Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли, введение единых и равномерных административных правил в сфере торговли может стать прогрессивным шагом и примером для мировой торговли»-подчеркнул министр Д.Цогтбаатар.

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