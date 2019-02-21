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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Больше 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

CA-NEWS (CA) -  В подмосковных аэропортах массово задерживают и отменяют рейсы. Согласно порталу «Яндекс.Расписание», во Внуково задержано девять рейсов, отменено — четыре. В Домодедово задержали шесть рейсов, отменили — восемь. В Шереметьево задержано три рейса, передает "Ъ".

В Москве и Подмосковье 21 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и снегопада. ЦОДД предупредил водителей о мокром снеге с дождем и гололеде и посоветовал пересесть на общественный транспорт.

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