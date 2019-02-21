Депутаты предложили проводить аудит казахстанских компаний по примеру Германии

CA-NEWS (KZ) - В Сенате Парламента Казахстана состоялось обсуждение проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства".

Депутат Сената, член Комитета по финансам и бюджету Екатерина Никитинская заявила, что необходимо делать акцент на своевременной реабилитации, а не доводить компании до состояния неплатежеспособности, передаёт корреспондент BNews.kz.

В своём докладе депутат Сената отметила, что Казахстан может заимствовать идеи у Германии в части проведения аудиторских проверок компаний.

"Лучше нам делать акцент на своевременной реабилитации, недоведения компании до состояния неплатежеспособности. Может быть мы внесём определенные коррективы, например, по аналогии с немецким законодательством. В законодательстве Германии есть требование для крупных компаний - проведение обязательных, с определённой периодичностью, аудиторских проверок. Потому что тогда мы сможем предотвратить факт возможности сговора учредителей с должностными лицами по доведению умышленно компании до состояния неплатежеспособности и банкротства", - рассказала Екатерина Никитинская.

Она также отметила, что в Германии не так давно были введены требования для акционерных обществ. В случае, если компания теряет более 50% своего акционерного капитала, то управляющий директор или совет должны уведомить всех акционеров компании об этом факте.

"Ответственность за невыполнение указанного требования ложится на управляющего директора или членов совета директоров. В этом случае компания, руководящий состав, несёт уголовную ответственность. Я думаю, эти меры будут способствовать качественному выполнению поручений Главы государства", - сказала депутат Сената.

Ранее, в ходе презентации и обсуждения законопроекта Комитетом госдоходов Министерства финансов РК было озвучено предложение по условиям признания предприятия банкротом.

"Иными словами, "отрицательный" баланс – это условие для признания предприятия банкротом, "положительный" - условие для применения реабилитации", - рассказал и.о. заместителя председателя Комитета государственных доходов МФ РК Мади Такиев.

Этот подход получил резкую критику на презентации законопроекта в Мажилисе 10 января.

"Депутатами высказано мнение, что баланс предприятия не всегда может свидетельствовать о фактическом финансовом состоянии предприятия. Данный критерий требует введения дополнительных условий, которые, в совокупности, будут свидетельствовать о финансовой неустойчивости предприятия", - отметил Такиев.

В настоящее время в рамках заседаний рабочей группы ведётся работа по изменению положений законопроекта.