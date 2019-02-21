Д.Назарбаева считает, что со свободой слова в Казахстане все в порядке

CA-NEWS (KZ) - В кулуарах Сената Парламента РК депутат Дарига Назарбаева прокомментировала вопрос по поводу состояния свободы слова в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как сенатор оценивает свободу слова, если по рейтингам "Репортеров без границ" у Казахстана снижение по этому показателю.

"Ну а вы как считаете, что у нас нет ее - свободы слова, да? Хотите, ругаете всех подряд, критикуете. Социальные сети у нас очень открыто обо всем пишут. Я не знаю, о каком рейтинге вы говорите", - сказала Назарбаева.

В то же время парламентарий призвала не слишком доверять рейтингам.

"Потом, не всегда можно доверять рейтингам. Зависит от того, кто их составляет и зачем. Поэтому я всегда отношусь критически ко всем этим погоням за рейтингами", - заключила Назарбаева.