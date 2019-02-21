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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр образования Монголии встретился с послом Турции

CA-NEWS (MNG) -  19 февраля министр образования, культуры, науки и спорта Ё.Баатарбилэг принял Чрезвычайного и Полномочного посла Турецкой Республики в Монголии Ахмета Язала, сообщает Montsame.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с совместной организацией мероприятий по изучению опыта составления учебной программы и плана по подготовке преподавателей дошкольных образовательных учреждений, привлечению учителей к обучению, которое иметь специальную учебную программу для работы с детьми с ограниченными возможностями.

Кроме того, они обсудили возможности для организации совместных археологических и этнографических полевых исследований и мероприятий, таких как научные конференции и семинары по изучению миграции, урбанизации, религии, лингвистики, культуры и истории.

Участники встречи также рассмотрели возможности сотрудничества в трудоустройстве турецких тренеров по вольной борьбе, пауэрлифтингу и футболу в Монголии по контракту на 2019-2021 годы.

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