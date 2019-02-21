В Ташкент начал поступать газ транзитом через Казахстан

CA-NEWS (UZ) - Казахстан начал транзит природного газа в Ташкент. Об этом казахстанским СМИ 20 февраля заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Как сообщается, транзит природного газа через Казахстан обеспечит энергетический баланс в Ташкенте в зимний сезон. Кроме того, южный Казахстан будет обеспечен природным газом.

«Транзитные тарифы составляют $2,9 на 1 тыс. куб. м, это на паритетной основе, так как Казахстан также обеспечивает свой юг через узбекский транзит», - отметил Бозумбаев.

В конце 2018 года компании «Узтрансгаз» и «КазТрансГаз» впервые подписали соглашение о поставках природного газа потребителям Ташкента через территорию Казахстана.

Согласно условиям соглашения, один миллиард кубометров узбекского газа должен быть доставлен через Казахстан в Ташкент по магистральному газопроводу Газли - Чимкент и Бухара - Газли - Ташкент - Бишкек - Алматы.