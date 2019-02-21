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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Д.Трюдо извинился перед экс-генпрокурором Канады, покинувшей правительство из-за скандала

CA-NEWS (CA) -  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения бывшему генеральному прокурору и министру юстиции страны Джоди Уилсон-Рейбоулд за то, что вовремя не вмешался в скандальную ситуацию, повлекшую ее отставку. Об этом он в среду, 19 февраля сообщил журналистам перед заседанием парламента, передает ТАСС.

"Я извинился перед Джоди Уилсон-Рейбоулд за то, что недостаточно быстро и ясно осудил комментарии, замечания и карикатуры [в газетах] в отношении нее на прошлой неделе. Они были совершенно неприемлемы, мне следовало сделать это раньше", - сказал он.

Уилсон-Рейбоулд ушла в отставку по собственному желанию 12 февраля на фоне набирающего обороты скандала вокруг канадской инженерно-строительной компании SNC Lavalin, которая обвиняется в мошенничестве и коррупции. На тот момент она занимала в правительстве должность министра по делам ветеранов и была помощником министра национальной обороны. В начале февраля газета The Globe and Mail сообщила со ссылкой на анонимные источники, что канцелярия премьер-министра якобы оказывала давление на бывшего генпрокурора и министра юстиции Уилсон-Рейбоулд (занимала должность с ноября 2015 года по январь 2019 года, затем получила новый министерский портфель), чтобы помочь SNC Lavalin избежать уголовного преследования. В настоящее время федеральный комиссар по этике Марио Дион также проверяет эту информацию.

Во вторник стало известно, что Уилсон-Рейбоулд даст показания по делу о возможном давлении на нее со стороны канцелярии премьер-министра членам Комитета юстиции нижней палаты парламента (Палаты общин).

18 февраля в отставку ушел главный политический советник Трюдо Джеральд Баттс. В письме для СМИ он заявил, что ни он, ни кто-то другой в канцелярии главы правительства не оказывал никакого давления на бывшего генпрокурора. По его словам, он принял решение об отставке "в интересах канцелярии премьер-министра".

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