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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте десятиклассник принёс в школу пневматический автомат, глушитель и металлические пули

CA-NEWS (UZ) -  20 февраля 16-летний ученик 10 класса принёс с собой в школу пневматический пистолет-пулемет с глушителем, газовые баллоны, защитную маску, металлические пули.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, инцидент произошел 20 февраля в Ташкенте в общеобразовательной средней школе №5.

Несовершеннолетний М.М, 2003 года рождения, ученик 10-го класса принёс с собой пневматическое оружие. Данный факт был обнаружен инспектором профилактики при досмотре учебных сумок на перемене.

Как выяснилось, в сумке подростка находился пневматический пистолет марки MINI UZI IWI, глушитель, 4 пневматических газовых баллона, 1 магазин для оружия, а также около 1,5 тыс. металлических пуль и защитная маска в виде черепа.

По данному факту ведется доследственная проверка.

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