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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане вновь дефицит американской валюты

CA-NEWS (TJ) -  Дефицит долларов в банковских учреждениях, приведший к повышению курса американской валюты на “черном” рынке, вызывает обеспокоенность предпринимателей и простых жителей Таджикистана.

Ситуация с нехваткой долларов особенно остро ощущается в Таджикистане последний месяц. В трех банках и одной микрофинансовой организации 20 февраля сообщили, что ввели ограничение на продажу «зеленых» в одни руки – не более 200 долларов. Таджикистанцы, будь то родители студентов, обучающихся за рубежом, или предприниматели, для которых нужны наличные доллары для покупки товаров за границей, сталкиваются с большими проблемами в поиске валюты.

Три года назад, в 2016 году, коммерческие банки и микрофинансовые организации Таджикистана стали обладать исключительным правом обмена валюты. На табло некоторых из них 20 февраля были установлены следующие данные: покупка 100 долларов – 943 сомони, продажа – 944 сомони. Однако на «черном» рынке сотню американских можно приобрести за 980 сомони.

В Национальном банке Таджикистана на вопрос о нехватке наличных долларов в стране сообщили, что никаких ограничений на продажу долларов в банках и других кредитных учреждениях не установлено и они обеспечивают потребности клиентов в американской валюте исходя из своих финансовых возможностей. Недавно Нацбанк сообщил, что ежедневно Таджикистан нуждается в 24 млн наличных американских долларов.

Сотрудник «Сохибкорбанка» Фарход Шерхонов сказал, что сейчас больше операций на валютном рынке происходит на российские рубли, так как сезон миграции в разгаре, а доллары необходимы лишь бизнесменам, которые возят товар из-за рубежа.

​Представители банков утверждают, что получили поручение Нацбанка о том, чтобы в первую очередь обеспечивать долларами предпринимателей, которые занимаются поставками товаров товаров первой необходимости – муки, ГСМ и т.д. Однако некоторые бизнесмены, в частности из Согда, которые завозят пшеницу и муку, сетуют, что банки не исполняют это поручение и их попытки купить доллары в банках не увенчались успехом.

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