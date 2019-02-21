Полиция Шымкента задержала убийцу, который хоронил труп хозяина во дворе его дома

CA-NEWS (KZ) - Полицейские Шымкента выяснили подробности убийства, которое произошло 15 февраля в жилом массиве Кайнар-булак. Полиция застала подозреваемого в тот момент, когда он закапывал труп жертвы, передает otyrar.kz.



Как выяснилось, помог местный житель, который поспешил оповестить полицию о том, что стал свидетелем ужасного преступления: во дворе соседской дачи мужчина копал могилу, в которой намеревался скрыть следы преступления: спрятать труп с перерезанным горлом.

«Следственный суд г. Шымкента выдал санкцию на арест и содержание под стражей в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого по статье 99 часть 1 УК (Умышленное убийство)», – сообщил следственный судья Сержан Айнабеков.

Оперативная группа срочно выехала по указанному адресу, и застала подозреваемого Н., 1975 г.р., который на самом деле пытался закопать труп убитого во дворе его дома.

Как было потом установлено, что между мужчинами произошла пьяная ссора, которая закончилась дракой. Но гость оказался сильнее хозяина дома, да и нож ему подвернулся вовремя: он ударил обидчика в шею, а когда тот потерял сознание, перерезал ему горло. Подозреваемый признался в совершенном убийстве.