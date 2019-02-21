Самыми дорогими для южнокорейцев являются невесты из Узбекистана - The Straits Times of Singapore

CA-NEWS (UZ) - Самые дорогие невесты для южнокорейских мужчин - девушки из Узбекистана. Об этом сообщает издание The Straits Times of Singapore со ссылкой на министерство Южной Кореи по вопросам гендерного равенства и семьи.

По данным издания, в среднем затраты на заключение брака с невестами из Узбекистана составляют 18,3 млн вон ($22 тыс). За ними следуют филиппинки, брак с ними обходится в $18 200, камбоджийкой — в $17 300. Вьетнамка (почти три четверти браков заключаются с гражданками этой страны) «стоит» $17 000, гражданка Китая — $12 800.

В Южной Корее действует программа, направленная на сокращение количества мужчин, переезжающих из сельской местности в город, а поскольку «деревенские» пользуются у девушек меньшим «спросом», им предлагается найти невесту за границей.

Муниципальные власти выделяют «женихам» субсидии в размере от $3600 — $12 000 - каждому потенциальному южнокорейскому жениху.

Для Узбекистана, кроме того, Южная Корея является одним из основных направлений трудовой миграции. По данным миграционной службы Южной Кореи за 2017 год, в этой стране на законных основаниях находились 62 870 граждан Узбекистана.