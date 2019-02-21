В Ташкенте наградят лучших сортировщиков мусора

- Узбекистан, общество
- 15:47, 21 февраля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В рамках экологической кампании Hashar Week, которая пройдет в Ташкенте с 11 по 17 марта, узбекистанцы пройдут обучение по сортировке бытовых отходов.
Как сообщили местные СМИ, в Ташкенте будут созданы 21 пунктов сбора отходов, который будут принимать только отсортированные бытовые отходы. Призы за лучшую сортировку мусора получат отдельно физические и юридические лица, школы и вузы.
Участники акции должны будут сортировать пластиковые, бумажные и стеклянные отходы, и сдавать их в пункты приёма.
О том, какого рода призы получат лучшие сортировщики мусора не уточняется.
Мероприятие организовано Государственным агентством по экологии с участием администрации города Ташкента и Махсустранс.
Мероприятие проводится Государственным комитетом Узбекистана по экологии и охране окружающей среды вместе с хокимиятом Ташкента и предприятием «Махсустранс», отвечающим за сбор, транспортировку и утилизацию отходов.