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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте наградят лучших сортировщиков мусора

CA-NEWS (UZ) -  В рамках экологической кампании Hashar Week, которая пройдет в Ташкенте с 11 по 17 марта, узбекистанцы пройдут обучение по сортировке бытовых отходов.

Как сообщили местные СМИ, в Ташкенте будут созданы 21 пунктов сбора отходов, который будут принимать только отсортированные бытовые отходы. Призы за лучшую сортировку мусора получат отдельно физические и юридические лица, школы и вузы.

Участники акции должны будут сортировать пластиковые, бумажные и стеклянные отходы, и сдавать их в пункты приёма.

О том, какого рода призы получат лучшие сортировщики мусора не уточняется.

Мероприятие организовано Государственным агентством по экологии с участием администрации города Ташкента и Махсустранс.

Мероприятие проводится Государственным комитетом Узбекистана по экологии и охране окружающей среды вместе с хокимиятом Ташкента и предприятием «Махсустранс», отвечающим за сбор, транспортировку и утилизацию отходов.

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