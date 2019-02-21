Правительство Монголии поручило ускорить процесс строительства автодороги «Таван Толгой-Гашуун сухайт»

CA-NEWS (MNG) - Кабинет министров на заседании 20 февраля поручил Агентству национального развития ускорить процесс реализации проекта строительства автодороги «Таван Толгой-Гашуун сухайт» общей протяженностью 295 км для тяжелых грузовых автомобилей. Проект осуществляется по концессионной схеме «разработка проекта-строительство-эксплуатация-передача», передает Montsame.



Кроме того, руководителям компании участвующих в проекте поручено обеспечить безопасность движения транспорта, отремонтировать поврежденные участки существующей автодороги по этому маршруту и увеличить грузооборот.

Новая четырехполосная автодорога представлять собой дорогу специального назначения грузоподъемностью 115 тонн. Предполагается, что её строительство имеет ряд преимуществ, в частности, позволит увеличить грузоперевозки в два раза, увеличить экспорт угля, получить экономическую выгоду, развивать сельскую местность и увеличить количество рабочих мест.