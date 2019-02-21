О чем расскажут «рассекреченные» архивы экс-генсека ООН Кофи Аннана?

CA-NEWS (CA) - Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан оставил после себя 1200 коробок записей и отчетов: писем, меморандумов и написанных им от руки заметок. В ООН решили, что это бесценное «наследство» не должно оставаться сокрытым от широкой публики, и проведя огромную работу, опубликовали материалы онлайн, говорится на сайте организации.



Автором идеи была Джиллиан Соренсен, бывший помощник Генерального секретаря ООН по связям с общественностью. Она первая выразила желание сделать записи Аннана доступными для публики, считая, что он обладал необыкновенно «острым чувством истории». Он и сам был частью истории, во всяком случае истории ООН, которой служил больше 40 лет. Аннан - единственный Генеральный секретарь, выбранный из числа сотрудников Организации: он прошел путь от обычного клерка во Всемирной организации здравоохранения, куда попал в 1962 году, до избрания Генеральным секретарем ООН в 1996 году.

Во время распада коммунистической системы в Европе Аннан возглавлял в ООН Департамент миротворческих операций. В то время они были далеко не такими масштабными, как сегодня, да и задачи у них были другими. Если раньше главной задачей было поддержание мира после межгосударственных конфликтов, то теперь конфликты, как правило, носят внутренний характер, а «голубые каски» порой направляют туда, где еще нет мира. Как сам Кофи Аннан признавал в своей книге «Жизнь во время войны и мира», в ООН не учли происходивших перемен и оказались не готовы к геноциду в Сребренице и Руанде, где ООН могла бы предупредить кровопролитие или хотя бы не допустить такого количества жертв. Сам Аннан тяжело переживал собственные провалы. Возможно, из опубликованных архивов мы сможем узнать, что происходило в эти годы в ООН и как принимались решения, оказавшиеся в итоге ошибочными.

Интересно было бы заглянуть и «за кулисы» ООН во времена, предшествовавшие вторжению США в Ирак в 2003 году. Тут Аннан пытался сделать все возможное, чтобы не допустить войны, и даже, сдавшись осаждавшим его журналистам и отступив от дипломатического протокола, назвал действия американцев «незаконными» - к неудовольствию многих.

Вообще на второй срок седьмого Генерального секретаря ООН пришлось много проблем, в том числе скандал, связанный с коррупцией в программе «Нефть в обмен на продовольствие». На Организацию списывали грехи реальные и надуманные. Но ее руководитель глубоко верил в ООН, называя ее «последней надеждой человечества». В эти трудные времена ему удалось сохранить авторитет Организации и провести целый ряд реформ: именно по его инициативе был создан Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, при нем были приняты Цели тысячелетия в области развития, а вместо неэффективной Комиссии по правам человека был создан одноименный Совет, что выдвинуло права человека в повестке ООН на передний план. В 2001 году Кофи Аннан и Организация Объединенных Наций были удостоены Нобелевской премии мира. Принимая решение о награждении, Нобелевский комитет отметил, что Аннан «больше, чем кто-либо, способствовал обновлению Организации».

Разбором огромного архива Генерального секретаря, ушедшего из жизни в августе 2018 года в возрасте 80 лет, занимались сотрудники канцелярии Генсека и работники ооновских архивов. На это ушло два года кропотливой работы, которую один из них назвал тяжелым, но прекрасным «Сизифовым трудом» Правда, в отличие от Сизифа, участникам проекта удалось добиться результатов: они разобрали и опубликовали онлайн 80 процентов записей Кофи Аннана.

Эти документы составили главное содержание цифровой платформы, посвященной десятилетней работе Кофи Аннана на посту руководителя ООН. Ее создал Жан Красно, лектор Городского колледжа Нью-Йорка вместе с библиотекарями этого же колледжа. Сегодня платформа доступна и ученым, и широкой публике.

Благодаря публикации архивных записей у читателей появилась возможность узнать больше об уникальном стиле руководства Аннана. А все, кто с ним работал, в один голос говорят о том, что он сочетал деликатность и твердость, обладал силой убеждения, проявляя уважение и открытость, мог быть требовательным и принципиальным. Но главной его чертой называют человечность и интерес к людям – и преданность идеалам ООН. Одной из его любимых цитат были слова философа и политического деятеля Эдмунда Берка: «Единственное, что нужно для триумфа зла, - чтобы хорошие люди ничего не делали». Кофи Аннан – делал.

Прощаясь в августе со своим выдающимся предшественником, нынешний Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал: «Справляясь с вихрем проблем нашего неспокойного неблагополучного мира, мы находим поддержку в наследии Кофи Аннана, в надежде, что он и дальше будет вдохновлять нас на достижение тех целей, которым посвятил свою жизнь и приблизил весь мир».

В ООН надеются, что «рассекреченные» архивы бывшего Генсека помогут укрепить желание следовать его примеру.