В Ашхабаде состоялись переговоры глав Туркменистана и Афганистана

CA-NEWS (TM) - 20 февраля в Ашхабад прибыл президент Афганистана Ашраф Гани и 21 февраля провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает госинформагентство ТДХ.



Стороны обсудили межгосударственные проекты, в частности строительство газопровода ТАПИ и формирование транспортных коридоров.

По итогам переговоров был подписан ряд документов:

- Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в делах таможни;

- Соглашение о воздушном сообщении;

- Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в нефтегазовой сфере;

- Меморандум о взаимопонимании по наращиванию объемов туркменской электроэнергии, поставляемой в провинцию Герат Исламской Республики Афганистан;

- Соглашение о месте международного железнодорожного перехода на туркмено-афганской государственной границе;

- Меморандум о взаимопонимании по строительству железной дороги Акина-Андхой между - Агентством «Türkmendemirýollary» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана и учреждением железнодорожного транспорта Афганистана;

- Правила организации на туркмено-афганской государственной границе железнодорожного сообщения между станциями Серхетабат-Тургунди;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана и Национальным архивом Афганистана.