РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Еврокомиссар предложил Туркменистану поставлять газ в ЕС через Азербайджан

CA-NEWS (TM) -  Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) выступил в ходе заседания совета по Южному газовуму коридору (ЮГК), прошедшему в Баку с предложением Туркменистану поставлять газ в ЕС через Азербайджан, передает Хроники Туркменистана.

Эттингер озвучил планы по наращиванию поставок газа из Азербайджана до 20-25 млрд кубометров газа в год и предложил принять участие в проекте Туркменистану.

«Азербайджан, который добывает газ, неоднократно заявлял, что в случае наличия на восточных берегах Каспия энергоресурсов, для их транспортировки в Европу через Грузию и Турцию готов предложить свои возможности. Это предложение Туркменистану от Азербайджана и ЕС, решение будет принимать правительство в Ашхабаде», — цитирует слова Еврокомиссара издание Neftegaz.

Каким образом туркменский газ планируется переправлять в Азербайджан Эттингер не уточнил, условия участия Туркменистана в ЮГК также не были озвучены.

ЮГК протяженностью 3,5 тыс. км и стоимостью $40 млрд позволит Азербайджану поставлять газ в Европу. Ресурсной базой для проекта является азербайджанское Шах Дениз на шельфе Каспийского моря. В состав ЮГК входят Южно-Кавказский газопровод (ЮКТ), а также Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Рабочая группа из Кыргызстана проведет переговоры в Ташкенте по Камбаратинской ГЭС
  • В ООН встревожены ростом напряженности между Индией и Пакистаном
  • В ожидании гуманитарной помощи из США армию Венесуэлы привели в боевую готовность
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×