Еврокомиссар предложил Туркменистану поставлять газ в ЕС через Азербайджан

CA-NEWS (TM) - Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) выступил в ходе заседания совета по Южному газовуму коридору (ЮГК), прошедшему в Баку с предложением Туркменистану поставлять газ в ЕС через Азербайджан, передает Хроники Туркменистана.



Эттингер озвучил планы по наращиванию поставок газа из Азербайджана до 20-25 млрд кубометров газа в год и предложил принять участие в проекте Туркменистану.

«Азербайджан, который добывает газ, неоднократно заявлял, что в случае наличия на восточных берегах Каспия энергоресурсов, для их транспортировки в Европу через Грузию и Турцию готов предложить свои возможности. Это предложение Туркменистану от Азербайджана и ЕС, решение будет принимать правительство в Ашхабаде», — цитирует слова Еврокомиссара издание Neftegaz.

Каким образом туркменский газ планируется переправлять в Азербайджан Эттингер не уточнил, условия участия Туркменистана в ЮГК также не были озвучены.

ЮГК протяженностью 3,5 тыс. км и стоимостью $40 млрд позволит Азербайджану поставлять газ в Европу. Ресурсной базой для проекта является азербайджанское Шах Дениз на шельфе Каспийского моря. В состав ЮГК входят Южно-Кавказский газопровод (ЮКТ), а также Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы.