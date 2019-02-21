Тело уроженца Самарканда нашли на воротах садоводства под Петербургом

CA-NEWS (UZ) - Тело уроженца Самарканда нашли на воротах садоводства во Мшинском в Ленинградской области. Молодой человек висел в петле без признаков жизни в Лужском районе Ленинградской области, сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщается, ближе к девяти часам утра 20 февраля в лужскую полицию поступила информация о мужчине, висевшем на воротах одного из садоводств Мшинского массива. На его шее был полипропиленовый шпагат, смерть констатировали на месте.

Погибший был одет в брендовую куртку, спортивные штаны и черные кроссовки. На лице была щетина. Позднее его опознали по паспорту гражданина Узбекистана. Это был 24-летний уроженец Самарканда.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.