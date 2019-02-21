Назарбаев подписал поправки в Конституционный закон о судебной системе

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал несколько законов, передаёт пресс-служба Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы, направленный на модернизацию судебной системы, в том числе деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан".

Кроме того, Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", направленный на модернизацию судебной системы.