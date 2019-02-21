Треть ранее построенных малых ГЭС в Таджикистане не функционируют

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане не функционируют треть построенных ранее малых гидроэлектростанций. Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе республики, общее количество малых ГЭС в стране составляет 286 единиц, около 100 из которых не функционируют, передает Авеста.



По данным источника, причина простоя и низкой эффективности малых ГЭС заключается в том, что в начале 2000-х годов, большая часть малых ГЭС строилась без учета реалии местности, то есть малые ГЭС строились на не исследованных, не проверенных местах. Некоторые из них не работают по причине нехватки воды в зимнее время, а летом вода уходит на нужды аграрного сектора.

В энергосоекторе также отметили, что в прошлом году малыми гидростанциями было выработано всего 33,4 млн. кВт/ч электроэнергии. Всего в стране было выработано свыше 19,7 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Специалисты отрасли утверждают, что в условиях реализации крупных ГЭС, возведение малых гидростанции является малоэффективным. Их можно возводить в труднодоступных населенных пунктах, которые далеки от основных линий электропередачи, на створах горных рек.