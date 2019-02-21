В Ашхабад по-прежнему не пропускают машины из регионов

CA-NEWS (TM) - Автомобили с иногородними номерами по-прежнему не пропускают в Ашхабад. Более того, стоянку для такси из Марыйского и Лебапского велаятов перенесли из города Аннау (Änew), расположенного в 5 километрах от Ашхабада, в город Гяурс (Gäwers), который находится в 25 км от столицы, сообщает Хроники Туркменистана.

Как передают корреспонденты «Хроники Туркменистана», утром 17 февраля водителей, занимающихся частным извозом и ожидавших пассажиров на стоянке в Аннау, сотрудники службы дорожного надзора полиции начали штрафовать «за въезд на запрещенную территорию». По их словам, «запрещенная для иногороднего транспорта территория» начинается за 25 километров от черты Ашхабада. Размер штрафа составляет 100 манатов. Неподалеку от Гяурса был установлен полицейский пост, где следят за тем, чтобы автомобили с номерными знаками других регионов не проехали в столицу.

Практика запрета на въезд автомобилей из регионов в Ашхабад началась в 2016 году. В середине 2018 года режим был несколько ослаблен и людям разрешали доезжать до Аннау. Однако теперь полицейские вернулись к прежним «правилам».

Страдают пассажиры, вынужденные добираться от стоянки до города или от города до стоянки, используя ашхабадское такси. Если от Аннау до Ашхабада на такси можно добраться за 7-10 манатов, то от Гяурса водители берут уже по 15-20.

Есть маршрут пассажирского автобуса, связывающий Ашхабад и стоянку в Гяурсе. Но по словам пассажиров, чтобы добраться из какой-либо точки Ашхабада до остановки автобуса, а потом до стоянки такси, уходит полдня.

Корреспонденты ХТ отмечают общее усиление контроля на дорогах. Как сообщалось ранее, полицейские начали тщательно обыскивать автомобили на трассах из Балканабата и Мары. Кроме того, в Ашхабаде вновь начали запрещать машины темных цветов и старые машины марок «Жигули» и «Москвич», а также забирать водительские удостоверения у женщин.