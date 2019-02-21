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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане планируют производить сыр из молока яков

CA-NEWS (TJ) -  В высокогорном Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана планируется наладить производство сыра из молока яков.

Как сообщил «Авеста» источник в администрации города Хорога, данное производство в Мургабе планирует наладить производственное предприятие «Шири кухистон» (Горное молоко).

По словам источника, доставлено все необходимое производственное оборудование и работы начнутся, как только это позволят погодные условия.

По данным министерства сельского хозяйства Таджикистана поголовье яков в Горно-Бадахшанской автономной области к началу текущего года составляет 24 тыс. голов.

Порядка 19 тыс. голов яков находятся в Мургабском районе, климат которого наиболее приемлем для содержания данного вида парнокопытных животных.

Что касается сыра из молока яка, то еще в 2009 году ученые из Канады и Непала взялись за исследование свойств сыра. И выяснили, что самые полезные для нашего сердца вещества содержатся в сыре из молока яка.

Исследование его состава показало, что жирные кислоты, извлечённые из молока яка, намного «здоровее», чем все остальные. В частности, они помогают эффективно бороться против диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже рака.

Сыр из молока яков принадлежит к числу твердых сыров, которые полезны для зубов. Они богаты кальцием и микроэлементами и способствует быстрому восстановлению кислотности во рту после еды и препятствуют образованию кариеса.

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