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  21 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе накрыли притон с гражданками Вьетнама

CA-NEWS (TJ) -  МВД Тажикистана накрыло притон с вьетнамками в городе Душанбе. В видеорепортаже пресс-центра МВД сообщается, что гражданин Китая Ван Вен Мин и гражданка Вьетнама Ху Вен Данг Ми 3 декабря 2018 года обманным путем, обещая устроить их официантками в ресторане в России, привезли в Душанбе трех гражданок Вьетнама.

В арендованном доме в течении более двух месяцев эти три женщины были вынуждены предоставлять интимные услуги гражданам Китая, которые приходили сюда для отдыха. По сообщению МВД, сутенеры за два месяца заработали почти 16 тысяч долларов за счет этих трех вьетнамок по 5200 долларов с каждой женщины, передает портал Ахбор.

Ху Вен Данг Ми и Ван Вен Мин отобрали паспорта вьетнамок и даже, несмотря на то, что они жили в одном доме, в соседних комнатах, им было запрещено увидеться друг с другом.

Сейчас в отношении Ху Вен Данг Ми и Ван Вен Мин возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РТ – 130, часть 1 (торговля людьми) и 239 (организация притона и сутенерство).

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