Н.Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев отправил в отставку Правительство Казахстана, сообщается на сайте Акорды 21 февраля.

"Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны. Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это, безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени", – сказал президент.

Нурсултан Назарбаев отметил, что "Третья модернизация" и План нации "100 конкретных шагов" были направлены на ускоренное проведение структурных реформ. Но по многим направлениям экономики положительные изменения так и не достигнуты.

"Полная реализация пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли МСБ и снижению доли госсектора в экономике, "расчистке" банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе. По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений Правительства, положительные изменения так и не достигнуты. Рост ВВП в основном достигается за счёт сырьевых ресурсов", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

"Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет. Недостаточно создаётся продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров. Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена Правительства и каждого акима", – сказал он.

Назарбаев отметил, что два года назад после конституционной реформы Правительство и акимы получили все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и отвечать за это.

"Приняты все необходимые государственные программы, в том числе индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления. Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растёт", – отметил он.

Нурсултан Назарбаев заявил, что часть социально уязвимых слоёв населения не охвачена адресной социальной помощью из-за формального подхода исполнительных органов.

"На всё это накладывается неумение работать с населением со стороны членов Правительства, министров, акимов, выслушивать их проблемы, разъяснять проводимую работу и политику. В этих условиях я как Президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что Правительство должно уйти в отставку", – заявил Президент.

Он отметил, что новое Правительство должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни и стимулированию экономики.

"На ближайшем съезде партии "Нур Отан" (съезд запланирован на 27 февраля. – Авт.) я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда", – сказал глава государства.

"На это должна быть направлена работа Правительства, акимов всех уровней. Средства, которые имеются у Правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Подробнее по всем направлениям будет сказано на съезде партии "Нур Отан", – пообещал Нурсултан Назарбаев.

Бакытжан Сагинтаев был назначен премьер-министром Казахстана 9 сентября 2016 года.