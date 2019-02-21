Временным премьер-министром Казахстана назначен Аскар Мамин

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 февраля подписал указ об отставке правительства страны. Временно исполнять обязанности премьер-министра Казахстана будет Аскар Мамин, передает Zakon.kz.

Мамин Аскар Узакпаевич родился 23 октября 1965 года в Целинограде.

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт (1987), Инженер-строитель; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2003), Экономист. Кандидат технических наук.

Трудовой стаж:

• Монтажник, мастер треста «Целинтяжстрой» (1987-1988);

• Служил в органах Управления внутренних дел Целиноградского облисполкома (1988-1991);

• Заместитель Генерального директора Союза инновационных предприятий Казахстана (1991-1993);

• Генеральный директор СП «Интер-Ишим» (1993-1996);

• Первый заместитель Акима города Акмола (Астана) (1996-2000);

• Заместитель Председателя административного совета Акмолинской СЭЗ (1998-2000);

• Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (08.2000-02.2002);

• Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.2000-02.2001);

• Генеральный директор ТОО «Инком-Астана» (06.2002-22.06.2003);

• Первый вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (23.06.2003-14.05.2004);

• Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (25.08.2005-20.09.2006);

• Аким города Астана (21.09.2006-04.04.2008);

• Президент АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (04.04.2008-09.2016);

• Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (с 09.09.2016)

Прочие должности:

• Член совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (07.2003-07.2004);

• Член совета директоров ЗАО «Банк развития Казахстана» (08.2003-10.2004);

• Член совета директоров ОАО «Национальная компания «Kazakhstan Engineering» (11.2003-07.2004);

• Вице-президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) (28.09.2007);

• Член Совета по связям с маслихатами и институтами гражданского общества Фракции НДП «НУР ОТАН» при Мажилисе (27.12.2007);

• Президент Федерации хоккея с шайбой Республики Казахстан (10.2008, 09.2012, переизбран с 12.2016);

• Член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (11.2008-05.2010);

• Председатель Комитета транспорта, логистики и связи Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (02.2014-2016)

• Член совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (21.06.2015-09.2016);

• Председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (08.2016-12.2018);

• Представитель Республики Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии (с 07.10.2016)

Партийная принадлежность:

• Член Политсовета НДП «Нур Отан»;

• Председатель Астанинского городского филиала НДП «Нур Отан» (2006-05.2008)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

• Орден «Курмет» (2006), «Барыс» 2-ст (2011), Почетного Легиона Французской Республики (2013), «За гражданские заслуги» Королевства Испании 1 степени (2014);

• Юбилейные медали, «Ерен еңбегі үшін» (1998), юбилейная медаль «10 лет Астане» (30.06.2008);

• Почётный гражданин города Астаны (2011), Почетный железнодорожник (2012), Почетный строитель Казахстана (2013)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

• Полковник запаса