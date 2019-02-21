В Казахстане впервые президент увольняет правительство первым, - политолог

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский политолог Талгат Калиев в своем Telegram канале прокомментировал заявление президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева об отправке в отставку правительство страны.

"Как и прогнозировалось ранее, юбилейное, десятое по счету правительство Республики Казахстан уходит в историю. Отставка его была предопределена после нелестных эпитетов от главы государства на недавнем расширенном заседании", - отмечает Калиев.

По мнению политолога, раздражение Назарбаева было очевидным, свидетельством чего и стали жесткие оценки и реплика "сделайте и уходите в отставку!".

"Вероятно, это следовало расценивать как последний шанс действующему Кабмину мобилизовать усилия на достижение поставленных задач. Но выводов оказалось недостаточно. Следствием этого стало сегодняшнее заявление президента, с негативной оценкой работы правительства и выводом о том, что оно должно уйти в отставку".

Этот случай пока первый в истории суверенного Казахстана, когда президент не принимает отставку правительства по заявлению премьер-министра, а фактически увольняет его как не справившегося с работой.

Учитывая обозначенные перед будущим Кабмином задачи и ссылку на предстоящий Съезд партии "Нур Отан", нельзя исключать, что процедура отставки прежнего и согласования нового премьер-министров затянутся до 27 февраля, считает политолог.