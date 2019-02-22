В Ташкенте судят 23 предпринимателей, которые "нанесли ущерб государству" почти на $100 млн

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентском областном суде по уголовным делам судят владельцев и сотрудников компаний, сотрудничавщих с АО "Узбекский металлургический комбинат" ("Узметкомбинат") в Бекабаде.

По неофициальному сообщению сотрудника Генеральной прокуратуры Узбекистана, 23 человека обвиняются в «нанесении экономического ущерба», сообщает centralasian.org.

Родственники обвиняемых утверждают, что во время следствия многие обвиняемые подвергались психологическому давлению, а некоторые подвергались пыткам.

Согласно результатам расследования, всем 23 предпринимателям предъявлены обвинения в хищении путём присвоения или растраты и должностном подлоге. В деле участвуют 5 женщин и 18 мужчин, которых обвиняют "нанесении экономического ущерба" государству на сумму около 800 миллиардов сумов (почти 100 миллионов долларов).

В июле 2017 года после того, как около двадцати сотрудников Службы национальной безопасности Узбекистана (ныне СГБ) в течении двух месяцев провели проверки, с Бекабадского металлургического комбината уволили несколько высокопоставленных чиновников.

На основе этих проверок были возбуждены уголовные дела в отношении 49 владельцев компаний и их сотрудников.

Сотрудник Генпрокуратуры неофициально сообщил, что задержанные владельцы компаний договорившись с руководством "Узметкомбината", сдавали в комбинат от имени других юридических лиц металлолом и незаконно продавали переработанный металл.

Однако, как сообщил сотрудник прокуратуры, знакомый с ходом следствия, около 80 задержанных, которые были заключены в тюрьму во время следствия, впоследствии были освобождены в связи с "отсутствием мотивов преступления".

Шестнадцать из 23 арестованных все еще находятся под арестом, остальные 16 были освобождены под подписку о невыезде и при условии, что они будут сотрудничать со следствием. Ещё один подозреваемый объявлен в розыск.

Адвокаты обвиняемых утверждают, что процесс расследования проводился с нарушением норм уголовно-процессуального права.

Ожидается, что судебное разбирательство продлится несколько месяцев.