Уголовные дела участников бунта в колонии направлены в Верховный суд Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Уголовные дела в отношении более 30 участников бунта в худжандской колонии строгого режима №3/3 направлены в Верховный суд Таджикистана.

Во время беспорядков, которые произошли в колонии в ночь на 8 ноября прошлого года, по информации официального Душанбе, погиб 21 заключенный. При бунте были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Сообщается, что заключенные – участники бунта обвиняются в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, сопротивлении представителям власти и нарушении режима содержания в исправительном учреждении. Всем им, в частности, предъявлено обвинение по ст. 332 –«Действия, дезорганизующие работу мест лишения свободы» УК РТ, сообщил источник.

В пресс-службе Верховного суда Таджикистана 21 февраля подтвердили, что Генеральная прокуратура РТ направила уголовные дела в ВС и рассмотрение уголовных дела начнется в ближайшее время. Однако в пресс-службе отказались от дальнейших комментариев, ссылаясь на то, что дела имеют гриф «секретно».

Тем временем, родные некоторые заключенных сообщили, что в Верховном суде их попросили представить своих адвокатов. Житель Исфары, сын которого обвиняется в участии в бунте, говорит, что у стороны обвинения нет доказательств вины многих из обвиняемых. «Я на днях побывал в Душанбе, обратился в Генпрокуратуру и в администрацию президента по поводу вины моего сына. Ничего вразумительного мне никто по этому поводу не сообщил. нам нужно найти адвоката по уголовным делам. Денег у меня нет, я вынужден продать что-то из имущество, чтобы оплатить услуги адвоката», - говорит наш собеседник, который предпочел остаться неназванным.

​Точное количество убитых и раненых в ходе подавления бунта в худжандской колонии до сих пор не известно. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 22 ноября на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что при подавлении бунта в колонии на севере страны были убиты только террористы и особо опасные преступники. «12 из убитых заключенных отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне "ИГ", трое – были членами экстремистских групп «Ансоруллах», «Джундуллах», и Исламского движения Узбекистана, остальные шестеро – были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере», - заявил глава МИД РТ.

Однако другие источники сообщали, что в ходе подавления бунта в колонии строгого режима в Худжанде погибли не менее 53 человек и еще 186 получили ранения.

В связи с беспорядками в исправительном учреждении ранее были арестованы 7 сотрудников колонии. Ответственность за бунт в худжандской колонии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).