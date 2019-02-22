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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане намерены построить платные туннели через перевалы Камчик и Тахтакарача

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан планирует строительство платных туннелей через перевалы Камчик в Папском районе Наманганской области и Тахтакарача в Китабском районе Кашкадарьинской области.

Кроме того, рассматривается вопрос введения платных автодорог в обход городов Ахангаран и Ангрен в Ташкентской области. Об этом журналистам сообщил первый заместитель Государственного комитета по автомобильным дорогам Шухрат Назаров.

По словам Назарова, проекты платных туннелей и дорог будут осуществлять на основе государственно-частного партнерства и с привлечением прямых иностранных инвестиций.

«Эти объекты рассматриваются как объекты привлечения инвестиций, организации дорог на платной основе. Все эти дороги и туннели будут альтернативными, действующий порядок движения будет сохранен», — сказал Назаров.

Законодательная база строительства платных дорог на основе государственно-частного партнёрства будет отражена в законе «О государственно-частном партнерстве» и законе «О платных дорогах». Законопроекты уже разработаны. «Сейчас документы проходят согласование с министерствами и ведомствами. В течение 10−15 дней проект закона планируется внести в правительство и парламент», — отметил Шухрат Назаров.

Инвесторы и подрядчики первой платной автотрассы между Ташкентом и Самаркандом будут отобраны после определения «оптимального маршрута».

Постановлением правительства Узбекистана от 5 декабря прошлого года, с 2020 года в стране начнётся строительство платных магистральных дорог.

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