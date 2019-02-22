В Ташкенте избили участкового инспектора, который ходил по квартирам и проверял прописку

CA-NEWS (UZ) - 20 февраля на лестничной площадке многоэтажного дома в 20-м квартале Чиланзарского района города Ташкента был избит участковый инспектор, ходивший по квартирам и проверявший прописку граждан.

По подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов задержаны четверо мужчин, которых обвиняют в неподчинении сотруднику милиции, передает centralasian.org.

Как рассказал собеседник из Ташкента, ставший очевидцем произошедшего, несколько парней, проживавших в многоэтажном доме в Чиланзарском районе, накинулись на участкового инспектора, когда тот попросил у них предъявить паспорта для проверки прописки. По словам собеседника, парни избили сотрудника милиции и нанесли ему телесные повреждения.

– На седьмом этаже нашего дома проживают парни-торговцы. Когда участковый попросил их показать ему паспорта, парни оказали ему сопротивление. Я думаю, что причиной этому стало отсутствие прописки в их паспортах. Мы услышали крики и вышли в подъезд. Увидели, как парни, повалив участкового на пол, пинают его по голове и лицу. Затем в наш дом прибыл помощник участкового инспектора. Парней увезли в отделение милиции, а всего окровавленного участкового инспектора – в больницу, – сказал нашему радио собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

Избитый старшим лейтенант милиции И.М. сказал, что напавшие на него парни отказались подчиниться его требованиям, но вместе с тем добавил, что сейчас не имеет к ним никаких претензий.

– Произошло небольшое неподчинение по административному делу. Скажу вам одно – у меня не имеется к ним никаких претензий. Сейчас я нахожусь на больничном, поэтому не могу вам ничего сказать, – заявил коротко участковый инспектор.

Домком многоэтажного дома, в котором произошло нападение на сотрудника правоохранительных органов, сообщила, что участковый инспектор был избит торговцами из Кашкадарьинской области.

– Эти парни торгуют на рынке «Абу Сахий». Они приехали в Ташкент из Кашкадарьи. Арендуют квартиру в нашем доме. Я не знаю, есть ли у них прописка или нет, но они не плохие парни. Мне неизвестно из-за чего произошел конфликт, об этом вы можете узнать в РОВД Чиланзарского района, – сказал домком.

В РОВД Чиланзарского района сообщили о задержании четырех парней, которые обвиняются в избиении старшего лейтенанта милиции.

Согласно уголовному законодательству Узбекистана, задержанным грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительных работ до трех лет или лишения свободы до трех месяцев.