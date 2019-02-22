После отправки правительства Казахстана Сагинтаев выступил с заявлением

CA-NEWS (KZ) - Бакытжан Сагинтаев выступил с заявлением после отставки правительства, сообщает сайт премьер-министра.

"Сегодня правительство ушло в отставку. Елбасы – отец-основатель нашего государства всегда принимает решения исходя из интересов государства и народа, ставя во главу угла благополучие всех граждан страны. Создание государства – это нелёгкий труд, а создание такого государства как наша страна за столь короткий исторический срок без внутренних потрясений и конфликтов заслуживает уважения и восхищения во всём мире", – сказал Бакытжан Сагинтаев.

Он поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за высокое доверие.

"Наш президент – великий созидатель нашего времени. Только с Елбасы народ Казахстана связывает свое настоящее и будущее", – сказал экс-премьер.

Бакытжан Сагинтаев был назначен премьер-министром Казахстана 9 сентября 2016 года.

21 февраля Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана. Глава государства заявил, что правительству не удалось создать реальные стимулы для роста экономики и благосостояния казахстанцев.

Аскар Мамин временно назначен исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана.