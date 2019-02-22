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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекский писатель и бывший политузник предложил перенести столицу в Джизакскую область - родину Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) -  Узбекский писатель и бывший политический узник Мамадали Махмудов (творческий псевдоним – Эврил Турон) предложил перенести столицу Узбекистан в Джизак. Об этом он сообщил в своем эссе «Йўлдаги ўйлар» («Заметки в пути»), опубликованном национальным информагентством страны УзА.

По мнению писателя, новая столица должна расположиться на территории вблизи отрогов Памира, расположенной между Галляаральским и Булунгурским районами. Эта территория расположена в центре Узбекистана, тогда как Ташкент географически находится на окраине республики. «Когда Узбекистан достигнет пика своей экономической мощи, есть смысл перенести его административный центр в Джизакскую область», - пишет он.

«Где находится Ташкент? В самом далеком месте Узбекистана! Чтобы приехать в Ташкент из областей люди тратят время и много денег. На эти средства можно построить заводы, фабрики, даже города», — заявил Махмудов.

По словам Махмудова, Джизах находится в самом нужном месте и будет удобным для всех граждан страны.

По мнению автора административный центр Узбекистана в настоящий момент находится слишком далеко. Это усложняет поездки в столицу. «Сколько времени и топлива требуется, чтобы прибыть из давних стран?» – задается вопросом автор в своем эссе. Сэкономленные на затратных поездках в Ташкент деньги автор предлагает использовать для завода фабрик, заводов и даже целых новых городов.

«В Ташкенте много домов, которые придется снести и построить для жителей современные здания. Строительство и переселение потребует огромных вложений. Возведение городов на новом месте и заселение людей на эту территорию позволит сэкономить миллиарды долларов», - говорит писатель.

Он также предложил для новой столицы название - Темуркент (в честь полководца Амира Темура).

Напомним, что 75-летний Мамадали Махмудов отсидел в узбекской тюрьме 14 лет. Писатель был арестован спустя 10 дней после взрывов в Ташкенте, которые произошли 16 февраля 1999 года. Против Махмудова были выдвинуты обвинения в причастности к этим взрывам и связях с лидером узбекской оппозиции Мухаммадом Салихом. Узбекский суд признал его виновным и приговорил к 14 годам тюрьмы.

Он был освобожден из заключения 19 апреля 2013 года.

Махмудов признан как один из первых узбекских политологов, боровшийся в советское время за независимость Узбекистана.

Его исторический роман «Бессмертные скалы» был запрещен в советское время.


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